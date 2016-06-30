بغداد: استهدفنا موكبا لداعش بطول 11 كلم أثناء فرارهم

بثت وزارة الدفاع العراقية صور عملية استهداف ارتال عسركية تابعة لداعش فرت من منطقة الحصي والبو هوا الواقعتين بين مثلث عامرية الفلوجة والفلوجة والحبانية.

واظهرت الصور استهداف سلاح الجو العراقي مئات السيارات والعربات العسكرية وناقلات الاسلحة التابعة للتنظيم كما عرضت للخسائر الكبيرة التي مني بها بعد العملية



وفي التفاصيل حاول مقاتلو داعش تحت جنح الظلام الفرار من الفلوجة في موكب طويل من عشرات الاليات، بعد ايام على سيطرة القوات العراقية عليها.

الرتل العسكري هذا التابع للتنظيم والذي امتد بطول 11 كيلومترا بحسب الجيش العراقي ضم 700 مركبة بين مدرعات وسيارات مصفحة وعربات نقل تقل مئات من افراد وعناصر داعش وصل الى الطريق السريع في الساعة الواحدة بعد منتصف ليل امس قادما من مثلث الفلوجة العامرية الحبانية قاصدا الطريق الصحراويّ جنوب البحيرة... ولكن طائرات سلاح الجو العراقي والتحالف رصدته وامطرته بالصواريخ.

من جانبه أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الرواية العراقية، ووصف مسؤولون اميركيون تحدثوا لرويترز العملية بأنها الاكثر فعالية في تاريخ الحملة.

وقدروا مقتل نحو 250 عنصرا من المتطرفين في هذه الغارات.



