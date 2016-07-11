العراق.. "داعش" دمّر قاعدة القيارة بشكل شبه كامل

حصلت "الحدث" على صور حصرية من داخل قاعدة القيارة الجوية، بعد يوم واحد من سيطرة القوات المشتركة العراقية عليها.

وقال الفريق الركن عبدالغني الاسدي قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب إن تنظيم داعش دمّر قاعدة القيارة بشكل شبه كامل, كما قام بتفكيك وبيع بعض المنشآت فيها.

خذا وسيطرت القوات العراقية على قاعدة #القيارة العسكرية جنوب #الموصل بشكل كامل بعد فرار عناصر تنظيم #داعش منها بشكل جماعي، وفق ما أفاد مراسل "الحدث" نقلاً عن مصادر عسكرية.

وكانت القوات العراقية قد تحركت باتجاه القيارة انطلاقاً من شمال محافظة صلاح الدين.

وتم التمهيد لعملية القيارة بغارات جوية عنيفة من #التحالف_الدولي استهدفت القاعدة واستطاعت تدمير جزء كبير من الدفاعات التي كان "داعش" يتحصن داخلها.

كما تعتبر قاعدة القيارة أهم نقطة عسكرية محيطة بمدينة الموصل ولا تبعد عنها سوى 50 كيلومتراً فقط.

