نينوى تحذر من محاولة داعش حرق معمل كبريت المشراق

حذر مجلس محافظة نينوى مجددا من كارثة إنسانية كبيرة ان لم تتدخل طائرات التحالف الدولي وتقصف الصهاريج التي يدفع بها التنظيم المتطرف داعش الى معمل كبريت المشراق جنوب الموصل تمهيدا لإحراقه.



واوضح الشيخ عبد الرحمن الوكاع ، عضو مجلس محافظة نينوى ان داعش يسعى لاحراق اكبر مخزون للكبريت في العراق، مناشدا التحالف الدولي منع وقوع كارثة.

وكانت مصادر رسمية من محافظة نينوى قالت بأن عناصر داعش أضرموا النار بخمسة آبار نفطية من أجل التمويه وتشويش الرؤية للطائرات المسيرة وايضاً لحرمان الحكومة العراقية من الاستفادة من النفط الخام من تلك الآبار.

