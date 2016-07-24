ميليشيات الحشد تحذر من إشراك البيشمركة في معركة الموصل

تصاعد النزاع حول معركة الموصل عراقيا لاسيما بين #ميليشيات_الحشد والبيشمركة. فميليشيات "عصائب أهل الحق" حذرت من مغبة إشراك #البيشمركة بمعركة #نينوى معتبرة أن الأهمية لاشتراك ميليشيات الحشد فيها.

وكانت وزارة البيشمركة أكدت أنها لن تنسحب من المناطق التي استعادتها قبل عامين، فيما هددت بإيقاف التنسيق مع القوات العراقية.

وأوضحت البيشمركة في بيان بنود مذكرة التفاهم بينها وبين #البنتاغون، وأشارت إلى كيفية مشاركة قواتها في استعادة المناطق من #داعش.

وتفيد مذكرة التفاهم بأن انسحاب قوات البيشمركة والقوات الأخرى التابعة لحكومة الإقليم من المناطق التي سيتم استعادتها في نينوى، سيكون بموجب خطة محددة ولتوقيتات معينة، تتفق عليها أربيل و #بغداد بشكل منتظم.

وجاء في البيان أن هذه الفقرة من الاتفاق لا تعني أن البيشمركة ستنسحب من المناطق التي استعادتها من داعش خلال العامين الماضيين، وأن الانسحاب سيكون من مدينة #الموصل فقط.

وورد في البيان أن البيشمركة تستعد منذ أكثر من عام لحرب استعادة الموصل على خلاف القوات العراقية التي لم تكمل استعداداتها إلى حد الآن.

وتؤكد أربيل أنه حين تحس بأن هناك تعاملا غير مقبول مع البيشمركة فستوقف جميع التنسيقات والأعمال المشتركة مع القوات العراقية.