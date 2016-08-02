رئيس البرلمان العراقي: لم أبلغ رسميا بمنعي من السفر

أوضح خالد ناصر مدير المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان العراقي "للحدث" أن رئيس البرلمان سليم الجبوري لم يتسلم لغاية الآن أي كتاب رسمي يتعلق بمنعه من السفر، معتبرا أن قرارا كهذا من اختصاص القضاء.

واستغرب مدير المكتب الاعلامي للجبوري توقيت طرح هذا الموضوع من قبل وزير الدفاع في يوم استجوابه أمام البرلمان حول قضايا فساد وهدر المال العام.

هذا وقرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي منع سفر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وعدد من النواب، مؤقتا للتحقق من تهم فساد وجهت لهم من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي، حسبما نقل بيان رسمي الثلاثاء.

وقال البيان الذي صدر عن مكتب العبادي الثلاثاء إن رئيس مجلس الوزراء "أصدر أمرا بالمنع المؤقت لسفر من وردت أسماؤهم في استجواب مجلس النواب الاثنين، من أجل التحقيق من صحة الادعاءات وذلك لخطورة التهم الواردة".

وكان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وجه الاثنين اتهامات مباشرة بالفساد إلى رئيس البرلمان وعدد من النواب بينهم عالية نصيف وحنان الفتلاوي ومحمد الكربولي. لكن البيان لم يتضمن أسماء النواب الذين سيمنعون من السفر مؤقتا، كما أنه لم يوضح ما إذا كان يشمل وزير الدفاع الذي خضع لجلسة الاستجواب بتهم فساد الاثنين.

