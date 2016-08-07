العراق.. الإدعاء يفتح تحقيقا في اتهامات العبيدي للجبوري

أعلنت السلطة القضائية أن الإدعاء العام حرك شكوى بشأن ما ورد من اتهامات بالفساد في جلسة استجواب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي.

وقال المتحدث باسم السلطة عبد الستار بيرقدار في بيان إن رئيس الادعاء العام في السلطة القضائية الاتحادية قام بتحريك الشكوى بالحق العام بشأن ما ورد من اتهامات بالفساد خلال جلسة استجواب وزير الدفاع السرية في البرلمان.

واضاف بيرقدار أن ذلك جاء استناداً إلى المادة الثانية من قانون الادعاء العام.

هذا واصدرت محكمة الكرخ أمرا باستقدام وزير الدفاع بتهمة التشهير ، واضاف بيرقدار ان "ذلك جاء وفق المادة 433 من قانون العقوبات".