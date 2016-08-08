العبادي يعطي الضوء الأخضر لمعركة "حويجة كركوك"

أفاد مراسل الحدث في #العراق بتسريبات تفيد بأن رئيس الوزراء حيدر #العبادي ، وافق على إتمام الاستعدادت النهائية لانطلاق معركة استعادة قضاء #حويجة كركوك من المتطرفين.

كما أفادت مصادر من الحشد العشائري للعشائر العربية في #كركوك ، بأن العبادي وجه بالتجهيز لمعركة حويجة كركوك.

وبحسب المصادر فإن المعركة المرتقبة سيشارك فيها قوات الجيش العراقي التابعة لقيادة عمليات دجلة وصلاح الدين و #نينوى ، بالإضافة إلى قوات مكافحة الإرهاب وكذلك #الحشد_العشائري لعرب كركوك وهم من قبائل العبيد والجبور والبوحمدان وعشائر أخرى من المحافظة.

ولم تؤكد المصادر مشاركة مقاتلات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في معركة استعادة قضاء حويجة كركوك، ولا مشاركة القوات الكردية القريبة من المنطقة.