العراق.. رئيس البرلمان يمثل أمام هيئة النزاهة

أعلنت هيئة النزاهة العراقية مثول رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، أمام محققيها للإدلاء بإفادته حول الاتهامات التي وجهت إليه من وزير الدفاع خالد العبيدي، بحسب قناة "الحدث" الاثنين.

وتباشر هيئة التحقيق القضائية التي شكلها مجلس القضاء الأعلى طلب الشهود الذين حددهم العبيدي.

وكان مجلس القضاء الأعلى قرر تشكيل هيئة قضائية تتولى التحقيق في ما ورد من اتهامات بالفساد خلال جلسة استجواب وزير الدفاع السرية الأولى التي انعقدت في أكتوبر الماضي، وجاء ذلك بعد تحريك الادعاء العام شكوى بالحق العام.

وأكد وزير الدفاع العبيدي عزمه مقاضاة من سرّب جلسة استجوابه السرية لما تحويه من معلومات عسكرية، معتبرا أن ذلك يعد مساسا بهيبة المؤسسة العسكرية ويُعرض حياة الجنود للخطر.