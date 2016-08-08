العراق.. تحذير من قيام داعش بتلويث نهر دجلة

حذر عضو بمجلس محافظة نينوى العراقية من مخاطر تلوث مياه نهر #دجلة جراء إقدام تنظيم #داعش على ضخ كميات من النفط به، وفقا لقناة "الحدث" الاثنين.

وأضاف أن هدف التنظيم هو تدمير وإحراق الجسر العسكري العائم الذي أنشأه الجيش العراقي، وذلك عبر ضخ كميات من النفط في المجرى المائي، ما يساعد على تشكيل بقعة نفطية يتم إشعال النار بها، ومن ثم إحراق الجسر الذي يلامس المياه.

واعتبر المسؤول أن محاولة التنظيم ستبوء بالفشل، نظرا لطول المسافة بين ضخ النفط في المجرى المائي للنهر وبين موقع الجسر، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تفرق بقعة النقط وانتشارها وصعوبة اشتعال النيران بها.

وحذر من قيام داعش بضخ #النفط في مناطق أخرى يمر بها نهر دجلة، لأن ذلك سيتسبب في إيقاف مشاريع تنقية مياه الشرب الواقعة على ضفتي النهر.