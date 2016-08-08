العراق.. داعش يحاصر الآلاف بالحويجة ويرتكب مجازر

تتعالى مطالب شعبية وسياسية في العراق بتحرك حكومي لإنقاذ عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين داخل قضاء الحويجة غرب محافظة كركوك، خاصة بعد مقتل المئات من الرهائن على أيدي تنظيم داعش، بحسب قناة "الحدث" الاثنين.

وأبدى محافظ كركوك نجم الدين كريم، استغرابه من عدم وضع الحكومة في بغداد خطة لتحرير #الحويجة حتى الآن.

وطالبت لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية بالإسراع بإنقاذ أهالي الحويجة من بطش تنظيم #داعش.

وقال رئيس اللجنة رعد الدهلكي في بيان، إن على القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي التحرك العاجل لإنقاذ المدنيين.

وناشد الدهلكي، رئيس الوزراء #حيدر_العبادي بالتحرك العاجل لإنقاذ أهالي الحويجة، مؤكدا أنه في حال تأخرت الحكومة في إنقاذ المدنيين سيتعرض سكان المنطقة لكارثة.

وتضغط عشائر المنطقة بدورها لمنحها الدور الكافي للشروع في العملية العسكرية التي سيكون من شأنها رفع المعاناة عن أهلهم المحاصرين، وحثت العشائر المنظمات الإغاثية المحلية والدولية على الإسراع بتوفير الدعم اللازم لتدارك الأزمة قبل حدوثها.

وداخل الحويجة، أكدت مصادر أن تنظيم داعش حفر مقابر جماعية لدفن عشرات المدنيين الذين ارتكبت بحقهم انتهاكات وجرائم قتل، ولا يزال آلاف الرجال معتقلين في سجون التنظيم من الذين حاولوا الفرار أو حثوا المدنيين على الخروج من المدينة.

وأطلق مسلحو داعش سراح أطفال ونساء، وتركوهم عرضة للمعاناة من دون معيلهم، بحسب المصادر.