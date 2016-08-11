الإعدام لمن يفتح الإنترنت من خارج مقاهي داعش في الموصل

أعلن تنظيم داعش قطع الإنترنت عن مدينة الموصل فارضا عقوبة للمخالفين قد تصل للإعدام، كما شدد التنظيم على أن من يريد استعمال الانترنت عليه فقط التوجه لمراكز داعش الخاضعة لمراقبته المباشرة خوفا من تعاون الأهالي مع الجيش الذي يستعد لبدء معركة السيطرة على الموصل.

ومع اقتراب معركة الموصل يبدو أن تنظيم داعش أصيب بذعر كبير فالمتعاونون مع الجيش العراقي من أهالي الموصل كثر سيما بعد خسائره الكبيرة في الأنبار وجنوب نينوى والتي وفقا للتحالف فاقت 20ألف قتيل خلال الأحد عشر شهرا الماضية وحدها.

ويبدو أن الذعر دفع داعش لفرض عقوبة جديدة قد تصل للاعداء، حيث هدد أهالي الموصل بأن كل من يفتح انترنت من خارج المقاهي التي يديرها سيتعرض لعقوبة الخيان، وهي مقاه خاضعة لمراقبة داعش بشكل دائم، حيث يخشى التنظيم من تسريب الاهالي لمعلومات واحداثيات عن مواقعه، سيما وأنه يعلم أن الجزء الأكبر من أهالي الموصل يتمنون رحيله عنه.

وفي المقابل يتناقل الاهالي معلومات غير مؤكدة تتحدث عن نية التحالف الدولي بث خدمة الإنترنت مجاناً من قاعدة القيارة الجوية لتغطي مدينة الموصل باكملها وبالتالي لكسر احتكار التنظيم للاتصالات وهو ما يبقى ضمن آمال الأهالي.

