مشاركة قوات برية أميركية باستعادة الموصل بيد العبادي

اعتبر قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري أن مشاركة قوات برية أميركية في عمليات استعادة مدينة الموصل "مرتبطة" برئيس الوزراء حيدر العبادي.

وأوضح اللواء الجبوري أن هناك تنسيقاً عالياً بين قيادة عمليات نينوى وقوات البيشمركة والعشائر والتحالف الدولي"، مبيناً أن " البيشمركة هي جزء من القوات الاتحادية والقوات المشاركة في عمليات استعادة الموصل".

ورجح الجبوري وجود نحو 3000 ثلاثة آلاف عنصر من داعش في مدينة الموصل".

وتابع قائد عمليات نينوى، أن "جميع عناصر داعش المشاركين في الهجوم الأخير الذي استهدف القوات الأمنية في نينوى هم من سوريا".

من ناحية أخرى، رفض التحالف الدولي الإفصاح عن عدد القوات الأميركية في العراق، وأشار إلى أن مهامه في العراق هي تدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها، فيما أكد أن تدخله البري في العراق "سيكون سياسيا" في حال اقتضى الآمر.

وأكد نائب قائد قوات التحالف الدولي في العراق العقيد روجر نوبر أن تنسيق التحالف الدولي في عمليات الموصل سيكون مع القوات العراقية فقط".