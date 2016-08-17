العراق.. القوات على بعد 500 متر من مركز القيارة

أعلنت خلية الاعلام الحربي عن استعادة عدد من القرى القريبة من مركز ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل، وذكر البيان ان جهاز مكافحة الإرهاب طرد داعش من قرى الحويش والجواعنه والجبلة والغازية القريبة من مركز ناحية القيارة ورفع العلم العراقي فوقها. واضافت ان العملية كبدت داعش خسائر بالأرواح والمعدات..

إلا ان الجبوري شدد على ان قواته لن تسرع في اقتحام مركز الناحية مشيرا إلى أن القوات تعمل ضمن فريق تقوده غرفة العمليات المشتركة التي تحدد نقاط التحرك في المعركة

لجبوري ايضا اعلن ان الجيش احكم سيطرته على اربع قرى تابعة للناحية وتطويق قرية اخرى استعدادا لاقتحامها.

وفي ضربة لامكانية التنظيم المالية كشف الجبوري سيطرة القوات على غالبية المواقع النفطية التي كانت التنظيم يهرب النفط الخام منها.

تقدم الجيش العراقي يأتي تزامنا مع تقدم قوات البيشمركة الكردية في سهل نينوى حيث باتت القوات الكردية على مسافة خمسة عشر كيلومترا شرق الموصل مع تحريرها لعشر قرى.. حسب هاشم البريفكاني رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة نينوى.

