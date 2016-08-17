العراق.. جمع تواقيع لإقالة العبيد

أعلن النائب في البرلمان حنين قدو، عن جمع توقيعات 65 نائبا من كتل سياسية مختلفة، وذلك للمطالبة بإقالة وزير الدفاع خالد العبيدي

هذا وصوّت نحو 200 نائب، في جلسة البرلمان بعدم قناعتهم بالإجابات التي قدمها وزيرُ الدفاع خلال عملية استجوابه مطلع الشهر الجاري.

واتهم العبيدي من جهته رئيسَ البرلمان سليم الجبوري وعددا من النواب بـابتزازه على ملفات فساد تتعلق بعقود استيراد الأسلحة، والتزويد بالمؤن.

وتوقع عضو البرلمان حنين قدو أن تتم اقالةُ وزير الدفاع من منصبه في جلسة الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن الغالبية من أعضاء البرلمان مع إبعاد العبيدي عن الوزارة.

