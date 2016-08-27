"معركة نسائية" داخل البرلمان العراقي

اندلع عراك بالأيدي بين نائبتين في جلسة البرلمان العراقي، السبت، على خلفية استجواب وزير المالية، هوشيار زيباري، الذي صوت المجلس بعدم قناعته بأجوبته.

واندلعت المشادة بين النائبة عواطف نعمة عن ائتلاف "دولة القانون" والنائبة أشواق الجاف عن كتلة برزاني، تحول إلى عراك بالأيدي.

واستجوب المجلس وزير المالية، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بازراني، إثر اتهامه بملفات فساد.

وبحسب مصدر برلماني، فإن النائب هيثم الجبوري، الذي استجوب الوزير قدم طلبا لإدراج موضوع قناعة المجلس بأجوبة الوزير من عدمها.

والجبوري رئيس تجمع "الكفاءات والجماهير"، ضمن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وأثار هذا الطلب غضب النواب الأكراد من الحزب الديمقراطي ما دعا رئيس كتلة هذا الحزب خسرو كوران إلى اتهام النائب الجبوري بتحويل أموال إلى مصارف خارج البلاد.