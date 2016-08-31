عشائر عراقية تستنكر استهداف قيادات بالحشد سفير السعودية

استنكر تحالف القبائل العربية العراقية من قبائل الدليم وشَمَّر في الأنبار ونينوى، الثلاثاء، تصريحات أوس الخفاجي، الذي يترأس ميليشيات أبو الفضل العباس، وتطاولَه على السفير السعودي لدى العراق ثامر السبهان.

وقال تحالف القبائل العراقية في بيان وجهه لرئيس الوزراء العراقي، إن اعتراف الخفاجي الصريح وتهديده باغتيال رئيس البعثة السعودية في العراق وهي دولة عربية، يعكس سياسة مزاجية تتحكم بمفاصل الدولة العراقية وإدارتها، وإن القادة المندسين تحت مظلة الحشد الشعبي ومحاولتهم تنفيذ أجندات إجرامية خارجية لا تليق بسمعة العراق كدولة، وتزيد من الفجوة بين العراق ومحيطه العربي، خصوصا المملكة العربية السعودية وسفارتها في بغداد.

وانتقد البيان صمت الحكومة عن تصريحات الخفاجي، فضلا عن عدم محاسبة إيران وتدخلها بالشأن العراقي بشكل صريح، بعد وصف بغداد على لسان علي يونسي، مستشار الرئيس الإيراني، بأنها باتت عاصمة الدولة الفارسية.