حملة إيرانية ضد السعودية بشوارع بغداد

حملة إيرانية منظمة على السعودية انتقلت إلى شوارع بغداد عبر ميليشيات مرتبطة بطهران.

لافتات ضد السعودية رفعت وحملت شتائم ورسوماً مهينة تحت اسم الأنشطة الإعلامية التابعة للحشد الشعبي.

الحملة على السعودية هي جزء من معركة بدأها مرشد إيران علي خامنئي.

طهران شهدت سابقاً هذا النوع من الحملات ضد مصر، حيث رفعت لافتات حملت صور خالد الاسلامبولي قاتل الرئيس المصري أنور السادات.

وكذلك تم تسمية الشارع الذي تقع فيه السفارة المصرية باسم الاسلامبولي في طهران.

ولكن الحملات ضد الدول العربية للمرة الأولى التي تنقل فيها إلى العالم العربي عبر بغداد.

السلطة العراقية لم تتدخل لوقف الحملة بل بقيت صامتة مع أن العلاقات العربية لم تشهد هذا النوع من الحملات حتى في أسوأ أوقاتها في عهد صدام حسين.

طوال 23 عاما في عهد صدام لم ترفع ولا مرة صور تهاجم السعودية.

وكان خامنئي هاجم السعودية في رسالة بعد رفض طهران إرسال حجاجها لتأدية مناسك الحج.

وكما بغداد كذلك في بيروت، حيث دعا "حزب الله" شيعة لبنان إلى التوقف عن الحج هذا العام والتوجه إلى مقامات شيعية في سوريا والعراق خلال فترة عيد الأضحى.