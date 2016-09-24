الجبوري: لا يحق لزيباري توجيه اتهامات ضد البرلمان

أصدر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري بياناً حول تصريحات وزير المالية المُقال هوشيار زيباري والتي طالب فيها بعملية استجواب المسؤولين التنفيذيين من قبل مجلس النواب.

وأضاف مكتب الجبوري أن استجواب وزير المالية استكمل كافة شروطه الشكلية والقانونية وأن النواب صوتوا وفق قناعاتهم الحرة بسحب الثقة عنه باعتبارهم ممثلين عن الشعب.

وقال الجبوري عبر البيان إنه وبإمكان الوزير المقال اللجوء الى المحكمة الاتحادية لتقديم طعونه التي يراها وفق السياقات المتبعة بهذا الخصوص، ولا يحق له توجيه اتهاماته الى السلطة التشريعية ورئاستها دون سند قانوني.