داعش يقطع شوارع الموصل بالحواجز ويحفر الخنادق

أفادت مصادر محلية في مدينة الموصل بأن تنظيم داعش نصب حواجز للتفتيش وكتلاً خرسانية في شوارع المدينة، تحسباً للمعركة المقبلة، كما استكمل أيضا حفر خنادق في أطرافها الجنوبية والغربية مع إقامة سواتر ترابية.

وقالت المصادر لـ"المدى برس" إن عناصر داعش نصبوا حواجز في شوارع مدينة الموصل الداخلية والمؤدية إلى الشوارع الرئيسة الخارجية، كما وضعوا كتلا خرسانية لتضييق الممرات، وأغلقوا الأحياء الداخلية وفصلوا أزقتها عن بعضها تماماً.

كما استكمل عناصر التنظيم حفر الخنادق في أطراف الموصل الجنوبية والغربية، ومُلئت بالنفط الأسود، وشيدوا سواتر ترابية عالية، تحسباً على ما يبدو لانطلاق عملية استعادة المدينة على يد القوات العراقية المدعومة بالتحالف الدولي.