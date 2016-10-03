العراق.. تعزيزات ضخمة لنينوى تمهيدا لمعركة الموصل

تتواصل الاستعدادات لمعركة تحرير الموصل شمال العراق من قبضة داعش حيث أكد قائد عمليات "تحرير نينوى" اللواء نجم الجبورى وصول تعزيزات عسكرية ضخمة إلى قيادة العمليات في نينوى .

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع العراقية تسليم رئيس الوراء حيدر العبادي الخطة النهائية للمعركة.

وقالت قيادة عمليات نينوى في بيان ان التعزيزات العسكرية تشمل أسلحة جديدة ، بعضها سيدخل الخدمة لأول مرة بينها سلاح الكتروني مصمم خصيصا لحرب الشوارع، ونوابض كهرومغناطيسية معطلة للعبوات الناسفة ومعدات متنوعة أخرى.



وأوضحت الوزارة بأن الخطة متكاملة من الجوانب العسكرية والاستخبارية وكذلك الانسانية والخدمية ، حيث تم تجهيز القطاعات العسكرية وجمع معلومات وافية عن داعش في المنطقة، مشيرة إلى استعداد وزاراتي الصحة والهجرة وغيرها لإغاثة النازحين وتقديم العون للقوات المسلحة.



وفيما التحضيرات مستمرة لمعركة الموصل كثف التحالف الدولي ضرباته الجوية لمواقع داعش داخل المدينة.

ووسط الحشود العسكرية والغارات الجوية ، أعلنت البيشمركة التصدي لهجوم واسع لداعش على مناطق شمال شرق الموصل اسفر عن سقوط عدد من القتلى في صفوفه. فيما واصل التنظيم شن هجمات متفرقة على ناحية القيارة جنوب الموصل. مستهدفا وحدات قيادة عمليات نينوى.





