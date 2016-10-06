أميركا: التحالف قتل خطأ عناصر من الحشد العشائري بالموصل

أعلن مسؤول أميركي أن التحالف ضد داعش قتل على الأرجح عن طريق الخطأ عناصر في الحشد العشائري المؤيد للحكومة العراقية في غارة الأربعاء قرب الموصل.

وقال المسؤول إن الغارة كانت على الأرجح ضربة للتحالف، موضحا أن العسكريين لا يزالون يجمعون معلومات عن الوقائع.

وأفاد مسؤولون عراقيون أن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل 21 مقاتلا من الحشد العشائري السني المتحالف مع القوات الحكومية العراقية قرب الموصل التي تشكل معقلا لداعش.

من جهتها قالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى "سنتكوم" في بيان إن "الغارات تمت بطلب" من القوات العراقية ونفذت "بالتنسيق مع" الحكومة العراقية، مشيرة إلى أنه من شأن تحقيق مشترك بين القوات العراقية والتحالف أن يكشف ملابسات ما جرى.