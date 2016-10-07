رايتس ووتش تطالب بمنع الحشد من المشاركة في عملية الموصل

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ... إلى منع ميليشيات الحشد الشعبي من المشاركة في عمليات استعادة السيطرة على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى من تنظيم "داعش" ...

وطالبت المنظمة في رسالة بعثت بها لرئيس الحكومة العراقية بمنع الميليشيات المسلحة التي تورطت في انتهاكات لقوانين الحرب ومنها كتائب بدر وكتائب حزب الله وجماعات أخرى ضمن ميليشيات الحشد الشعبي من المشاركة في العمليات المزمع تنفيذها لاستعادة الموصل.

ودعت المنظمة أيضا السلطات العراقية الى اتخاذ تدابير لحماية المدنيين الهاربين والمتواجدين في المخيمات من الهجمات الانتقامية.

