مقترحات تركية للتحالف الدولي لهروب داعش من الموصل

كشفت مصادر صحفية أن أنقرة قدمت عددا من المقترحات إلى واشنطن بخصوص فتح طريق لهروب ارهابيي تنظيم "داعش" خلال عملية استعادة الموصل المرتقبة.

وقال الكاتب المقرب من حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عبد القادر سلفي، أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قدم خطة عسكرية بشأن عملية استعادة الرقة والموصل الى المسؤولين الامريكيين.

وبحسب "سلفي" فإن تركيا اقترحت فتح طريق لهروب "داعش" خلال تنفيذ العملية، موضحا أن هناك طريقين الاول عبر سوريا إلا أن أنقرة تعتقد بأن تجمع كل قوات "داعش" في سوريا له مخاطر كبيرة ويغير موازين القوى في سوريا.

أما الثاني هو طريق الجنوب واذا توجهت قوات "داعش" بهذا الاتجاه ستشكل تهديدا لاستقرار الاردن واسرائيل.