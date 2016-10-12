إردوغان يطالب العبادي بأن "يعرف حدوده"

تتجه العلاقة بين بغداد وانقرة الى المزيد من التصعيد على خلفية تواجدِ القوات التركية في معسكر بعشيقة .

ورد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على هجوم العبادي العنيف بالقول أن على رئيس وزراء العراق ان يعرف حدوده جيدا، مشددا على بقاء قواته في العراق رغم تزايد الغضب العراقي..

التوتر بين الطرفين يأتي في ظل اتهامات عراقية داخلية بعرقلة بدء معركة الموصل المرتقبة. .

ورفض العبادي مشاركة القوات التركية ولو بدور استشاري في معركة استعادة الموصل



نواب عراقيون عن الموصل اتهموا الحشد الوطني التابع لمحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، بمحاولة عرقلة استعادة المدينة من خلال الاتفاق مع تركيا ... وأن من بين الذين ضمهم النجيفي الى معسكر بعشيقة شخصيات عراقية مشبوهة وتابعة لداعش تعيش في تركيا