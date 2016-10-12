العراق... ميليشيات الحشد الشعبي تتوعد أنقرة برد مزلزل

توعدت مليشيات الحشد الشعبي في العراق تركيا برد مزلزل في الميدان وذلك رداً على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي هاجم فيها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وقال المتحدث باسم الميليشيات أحمد الأسدي الثلاثاء إن رجال العراق وحشده وقواته الأمنية سيكون ردها مزلزلا في الميدان.

أما مكتب العبادي فقد وصف هجوم أردوغان وبعض المسؤولين الأتراك بالانفعالي، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية تتجه الآن نحو المجتمع الدولي لعقد جلسة طارئة بمجلس الأمن بخصوص التواجد التركي في شمال العراق.

وكان أردوغان شن في وقت سابق الثلاثاء هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مطالبا إياه بأن يعرف حدوده. وقال أردوغان خلال اجتماع في إسطنبول موجها جزءا من كلامه إلى العبادي "إنه يهينني شخصياً. أنت لست نظيري، ولست على مستواي". وأضاف "ليس من المهم مطلقاً كيف تصرخ من العراق. عليك أن تعلم أننا سنفعل ما نريد أن نفعله". وأردف "من هو هذا؟ رئيس الوزراء العراقي! اعرف حجمك أولا".

يذكر أن الخلاف بين تركيا والعراق يدور على وجود نحو 2000 جندي تركي في قاعدة في شمال العراق في الوقت الذي يستعد فيه التحالف لشن هجوم على مدينة الموصل الخاضعة لسيطرة داعش.