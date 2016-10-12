مسلحو ميليشيا الحشد إلى دهوك استعدادا لمعركة الموصل

رغم التحذيرات الغربية والإقليمية من مشاركة ميليشيا الحشد الشعبي بمعركة استعادة الموصل، أكدت المليشيات مشاركتَها بالمعركة متوعدة بالثأر.

وأكدت مصادر عراقية وصول قوة تابعة لميليشيا الحشد الشعبي إلى حدود محافظة دهوك للمشاركة في معركة الموصل وأوضحت مصادر عسكرية بأن أكثر من ثلاثين سيارة محملة بالأسلحة الثقيلة وعدد كبير من المقاتلين وصلت إلى منطقة شيخان ومن المقرر أن تتوجه إلى سد الموصل.

كما أشارت المصادر ذاتها إلى وصول أكثر من مئتي آلية عسكرية من نوع همر مدعومة بالدبابات إلى سد الموصل، غير أن وزارة البيشمركة في إقليم كردستان نفت وصول أي من ميليشيات الحشد الشعبي إلى قضاء شيخان وقالت إن القوات التي وصلت تابعة للجيش العراقي.