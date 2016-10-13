مقتدى الصدر يدعو للاحتجاج على عودة المالكي

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تنظيم احتجاج على قرار محكمة عراقية يعيد خصمه اللدود رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لمنصب أحد نواب الرئيس.

وقال الصدر في بيان نشر على موقعه الإلكتروني إن الحكم الذي أعلنته المحكمة الاتحادية العليا يوم الاثنين محاولة "لتكريس الفساد وإرجاعه". ودعا إلى احتجاج بعد انتهاء مراسم الاحتفال بيوم عاشوراء دون أن يحدد تاريخا لذلك.



وتولى المالكي منصب أحد ثلاث نواب للرئيس قبل عامين بعد أن أخفق كرئيس للوزراء في منع اجتياح مقاتلي داعش للبلاد وتعرض حينها لضغوط من الولايات المتحدة وإيران للتنحي عن منصب رئيس الوزراء.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة فيما قال إنها محاولة لخفض الإنفاق بعد انهيار أسعار النفط مما قلص عائدات البلاد.

وخدم المالكي في منصب رئيس الوزراء لفترتين كل منها أربع سنوات.

أما صراعه مع الصدر فيعود إلى إصداره أوامر للجيش بقمع المسلحين التابعين لرجل الدين في مواجهات خلفت مئات القتلى في بغداد وفي جنوب العراق.

وفي الأشهر الأخيرة اتخذت كتلته في البرلمان خطوات للتحقيق مع حكومة العبادي وإقالتها مما أثار تكهنات بأن المالكي يخطط للعودة إلى السلطة عند هزيمة داعش.



