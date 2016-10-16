العراق.. تطويق محكم للموصل والأولوية لحماية المدنيين

أعلن قائد العمليات المشتركة العراقية الفريق أول طالب الكناني من تخوم نينوى أن القوات أحكمت تطويق الموصل، وأن أولوية الخطة العسكرية هي الحفاظ على المدنيين الذين دعاهم للابتعاد عن تجمعات داعش قدر المستطاع.

إلى ذلك، باشرت المدفعية العراقية والأميريكية القصف المدفعي مستهدفة الساحل الأيسر للموصل أي مناطق شرق الموصل الممتدة إلى مواقع القوات المشتركة.

كما أعلنت مصادر عسكرية عن تحرك قوات البيشمركة و"وحدات حماية سهل نينوى" الآشورية وغيرها من الوحدات التابعة للمكونات العرقية والدينية إلى مناطق تحشد القوات النظامية، ما اعتبر رسالة اطمئنان إلى كل المكونات في الموصل بأن القوات وحشود المحافظة ستشارك في العملية العسكرية.

