العراق.. السيطرة على 17 قرية جنوب الموصل

حققت القوات المشتركة تقدما جديدا ضد تنظيم داعش استعادت خلاله عددا من القرى جنوب وشرق الموصل فيما اقتحمت قواتُ مكافحة الإرهاب مدينة برطلة المعقل الأهم لدى التنظيم شرق الموصل.

وتتجه الأنظار صوب جهاز مكافحة الإرهاب الذي زج بوحداته القتالية نحو برطلة شرق الموصل القريبة من شمالها فحاصرها وأقتحم اجزاء كبيرة منها بعد معارك عنيفة ضد داعش الذي يحاول الأحتفاظ بها.

شاركت في معارك اليوم الرابع طائرات التحالف بقصف مكثف على تجمعات التنظيم وسياراته المفخخة التي زج بها مع انتحاريين على تجمعات القوات المشتركة في ساحات المعارك الشرقية والجنوبية دمرت غالبيتها أيضا.

وأفادت المصادر العسكرية بتدمير مدفعية الجيش تجمعات للتنظيم في منطقة بطنايا شمال الموصل وقتلت عناصره بينهم قادة فيما استعادت عمليات نينوى قرية الخالدية وعين مرمية وطوقت قرية الصلاحية

أما الشرطة الإتحادية فوصلت قواتها تقاطع الشورى جنوبي الموصل وأحكمت سيطرتها هناك بعد ان قتلت عشرات المتطرفين ودمرت لهم أسلحة وسيارات مفخخة خلال معارك عنيفة

باشرت بعدها الفرق الهندسية برفع المتفجرات والعبوات الناسفة من الطرق والمباني لتسهيل مرور القوات المقاتلة وتأمين ممرات آمنة للمدنيين

