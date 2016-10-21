30 عنصرا من داعش يتحصنون في 3 مراكز بكركوك

أفاد مراسل "الحدث" الجمعة، بأن قوات كردية تطوق 3 مراكز يتحصن فيها 30 عنصرا من تنظيم داعش في كركوك.

وباغت تنظيم داعش القوات الكردية بشن سلسلة هجمات بينها انتحارية على 5 مواقع حكومية وأمنية ما استدعى استقدام تعزيزات من السليمانية وإربيل الى كركوك للسيطرة على الوضع،

فيما فرضت القوات الأمنية اجراءات مشددة وانتشرت في غالبية الطرق معلنة حالة الطوارئ مؤكدة أن الاوضاع تحت السيطرة بعد قتل عدد من المهاجمين.. وكان أحد انتحاريي داعش هاجم محطة كهرباء دبس في كركوك ما ادى إلى مقتل 16 شخصا وجرح آخرين.



من جانب آخر أعلن مسؤولون عراقيون أن انتحاريين يرتدون سترات ناسفة هاجموا الجمعة عدداً من المباني الحكومية في مدينة كركوك في شمال العراق.

واستهدف الهجوم مقر قيادة الشرطة وحواجز أمنية ووحدات للدوريات في المدينة التي تبعد نحو 240 كيلومترا شمال بغداد وتسيطر عليها القوات الكردية.

وأكدت مصادر أمنية أن منشآت إنتاج الخام لم تستهدف ووإمدادات الطاقة تتواصل دون انقطاع في المدينة.

إلى ذلك، أعلن مسؤولون عراقيون سقوط 16 قتيلاً نتيجة الهجوم الذي نفذه انتحاريان.

خلايا نائمة ومجموعة تتحصن في مسجد

وأفاد مراسل الحدث بخروج عشرات الخلايا النائمة لداعش، كما تحصنت مجموعة في مسجد بكركوك.

كما أفادت مواقع كردية أن انتحاريين فجرا نفسيهما عند مبنى محطة كهرباء دبس شمال غرب كركوك. وفجر الإنتحاريان نفسيهما بعد أن تصدت لهم القوات الأمنية التابعة للمحطة، ما أسفر عن اصابة عدد من الأشخاص جراء الإنفجار.

وأفادت شبكة روداوو أن القوات الأمنية قتلت 6 انتحاريين من داعش.

في المقابل، أعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجمات في بيانات على الإنترنت

