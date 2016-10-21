معركة الموصل.. داعش يتخذ من 550 عائلة دروعا بشرية

في الوقت الذي أعلنت فيه قيادة عمليات نينوى الجمعة استعادة 20 قرية من 3 محاور في الموصل، حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية تجسدت في استخدام داعش لـ550 عائلة دروعاً بشرية في الموصل.

كما أعلنت الأمم المتحدة أنها تحقق في إعدام داعش 40 مدنياً في قرية قرب الموصل.

وكانت القوات العراقية، أعلنت الخميس، سيطرتها التامة على مدينة برطلة الواقعة على بعد 15 كيلومترا من المدخل الشرقي للموصل. وتمكنت القوات العراقية المشتركة من طرد داعش واستعادة السيطرة على 17 قرية و56 بئراً نفطية على محاور القيارة جنوب الموصل.

فبسيطرتها على برطلة الاستراتيجية التي تعتبر المنطقة الأقرب من وسط المدينة، حققت القوات العراقية تقدماً كبيراً في معركة الموصل، على أن تشكل هذه المدينة المسيحية المهجورة منطلقا لمعركة طرد داعش من ثاني أكبر مدن العراق.

