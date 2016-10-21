هيومن رايتس: بغداد وإربيل تقيد حركة النازحين بالمخيمات

أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن السطات الأمنية العراقية وسلطات إقليم كردستان تقيّد بصورة غير قانونية حرية تنقل النازحين في المخيمات القريبة من كركوك، إذ لا يُسمح للنازحين بمغادرة المخيمات إلا بعد الحصول على كفيل كما تحتجز قوات الأمن بطاقاتهم قبل مغادرة المخيمات وتأمرهم بالعودة إليها في نفس اليوم.



ووفقا للمنظمة يؤثر هذا على إمكانية حصولهم على الرعاية الصحية في حال احتاجوها والوصول إلى وجهات العمل أو زيارة الأقارب.



وطالبت المنظمة السلطات المعنية في بغداد والإقليم إلغاء هذه القيود غير القانونية على حرية الحركة النازحين، لكن بغداد وإربيل قالتا إن هذه التدابير ضرورية لصيانة الأمن القومي والسلامة العامة في البلاد.



من جانبها أبدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين رفضها لهذه الممارسات وطالبت السلطات التي تشرف على المخيمات إزالة هذه القيود.



كما أعربت عن قلقها من التوجه المتزايد نحو نقل العراقيين إلى المخيمات قسرا حيث تفرض عليهم قيود غير مبررة.