الجيش العراقي يقتحم تلكيف ويسيطر على أحياء في الحمدانية

أفاد مراسل الحدث، نقلا عن قائم مقام قضاء تلكيف، بأنّ القوات العراقية اقتحمت القضاء الواقع شمال غربي الموصل.

وأكد انهيار دفاعات داعش في القضاء، فيما يُتوقّع وصول قطعات عسكرية مساندة بغضون ساعات لاقتحام المباني الحكومية واستعادتها. وتمكن الجيش كذلك من اقتحام الحمدانية جنوب شرقي الموصل والسيطرة على عدد من الأحياء.

وفي اليوم السادس لمعارك استعادة نينوى ومركزها الموصل تواصل القوات العراقية المشتركة بالتقدم في على الأرض لتنفيذ خطط استعادة المحافظة.

من جنوب شرقي الموصل، اقتحمت قوات الجيش مركز قضاء الحمدانية بعد اشتباكات شرسة مع داعش قتل فيها عدد من عناصر التنظيم، فيما أشارت مصادر إلى أن القوات سيطرت على ناحية قره قوش التابعة لقضاء الحمدانية بشكل كامل.

وفي شمال الموصل تمكنت القوات المشتركة من اقتحام مركز قضاء تلكيف واستعادة أحياء سومر والعسكري، بعد فرضها حصارا على القضاء من ثلاثة محاور بالتنسيق مع قوات البيشمركة الكردية.

ومن جنوب الموصل تقدمت القوات في معارك استعادة الشورة، بعد فرضها السيطرة على كامل ناحية القيارة وجميع آبار النفط المحيطة بها.

وحسب مصادر أمنية، فإن العمليات العسكرية، تزامن معها أو سبقها قصف من قبل طائرات التحالف الدولي والطائرات العراقية.

جاء ذلك فيما تواردت أنباء متضاربة عن قيام تنظيم داعش بإعدام عشرات الرجال والأطفال الذكور منهم تحت سن 14 في مدينة الموصل خلال اليومين الماضيين.