الجيش العراقي يقتحم قضاء الحمدانية وكركوك تقضي على داعش

معركة الموصل التي شهدت أمس تراجعاً ملحوظاً في المواجهات وسط هجمات داعش على كركوك عادت اليوم مع إعلان مصادر عسكرية عراقية بأن الفرقة التاسعة في الجيش العراقي اقتحمت قضاء الحمدانية شرق الموصل، مشيرة إلى أن تقدم تلك القوات مستمر لحين استعادة كامل القضاء.

وهذا وبدأ الجيش قصفا مدفعيا على قضاء "تلكيف" شمال مدينة الموصل، فيما أفادت أنباء عن تقدمه نحو القضاء.

وقالت قيادة عمليات نينوى إن قوات الفرقة 16 بدأت قصفا مدفعياً على تلكيف.

هذا وأكدت قيادة العمليات المشتركة أن العمليات ضد داعش تتم بقيادة وتخطيط وتنفيذ عراقي.

وأعلنت خلية الإعلام الحربي عن مقتل أكثر من 400 عنصر من داعش منذ بدء عملية الموصل، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 20 آخرين عند استعادة قرية جنوب الموصل.

وذكر البيان أن قطعات الرد السريع والشرطة الاتحادية استعادت قرية تل طيبة، ما أدى إلى تفجير 3 سيارات مفخخة ضمن محور القيارة الجنوبي.

كما أعلنت الخلية، عن استعادة القوات العراقية قريتين قرب الموصل.

وتمكنت القوات المشتركة من استعادة قريتي الشورة الجديدة وتل واعي قرب مفرق الشورة.

ودمر طيران التحالف الدولي سيارة مفخخة في قرية كفروك قرب بطناية ضمن محور سد الموصل.