ميليشيات الحشد على محاور الموصل.. والبداية من تلعفر

وسط رفض لمشاركتها في معركة الموصل لإدانتها بارتكاب انتهاكات طائقية .. عادت ميليشيا عصائب اهل الحق إلى تأكيد مشاركتها في معركة الموصل حيث أعلنت أنها كُلفت من قبل قيادة هيئة ميليشيا الحشد الشعبي بمهمة استعادة قضاء تلعفر بـ16 ألف مقاتل

وقال قيادي في ميليشيا العصائب الميليشيا انه منذ بداية إنطلاق عمليات الموصل، وفصائل ميليشيا الحشد تتقدم نحو المدينة من محورها الغربي الذي يُعد من أصعب المحاور وأوسعها من حيث المساحة التي تُقدر بحوالي 120 كم".

وأضاف القيادي في العصائب ان "هيئة ميليشيا الحشد الشعبي، إختارتنا لتحرير قضاء تلعفر ونحن مستعدون وقد أعددنا العدة"، مشيرا الى ان "6000 مقاتل سيشاركون بعملية استعادة القضاء".

