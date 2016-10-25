العراق.. الأكراد يطردون 250 عائلة عربية من كركوك

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها اليوم الثلاثاء من إجبار السلطات الكردية 250 عائلة نازحة من العرب السنة على مغادرة كركوك بعد هجوم لتنظيم داعش على المدينة الخاضعة لسيطرة الأكراد ووصفت الخطوة بأنها "عقاب جماعي".



وقالت ليز جراند منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق خلال مقابلة مع رويترز إن هذا الإجراء جاء قبل أيام من نزوح جماعي متوقع في مدينة الموصل بشمال العراق حيث تشن القوات العراقية هجوما ضد داعش بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال أحد العاملين المحليين في مجال المساعدات الإنسانية إنه تم إحصاء أكثر من 250 ألف أسرة وهي تغادر من نقطة تفتيش رئيسية في

طريقها إلى خارج المدينة يوم الاثنين وإن المزيد رحلوا اليوم الثلاثاء وأضاف أن بعضهم يتجهون إلى مخيمات أخرى للنازحين والبعض يحاولون العودة لديارهم.



وامتنع متحدثون باسم وزارة الهجرة والمهجرين في بغداد والسلطات المحلية الكردية عن التعليق.

وكركوك محل نزاع كبير في العراق بسبب تركيبتها السكانية المعقدة. وسيطر الأكراد على المحافظة بالكامل في عام 2014 بعد أن اجتاح التنظيم المتشدد أجزاء كبيرة من شمال البلاد وتفكك الكثير من فرق الجيش العراقي.

