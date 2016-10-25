العراق.. تحرير جميع العائلات المحتجزة لدى داعش بالرطبة

في موازاة معركة الموصل، أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي تحرير جميع العائلات التي كانت محتجزة لدى داعش في أحياء مناطق الرطبة وقتل أكثر من 60 من عناصر التنظيم.

وأعلن محافظ الانبار صهيب الراوي، عن استعادة قضاء الرطبة بالكامل من تنظيم داعش وقال الراوي في بيان، إن "القوات الامنية رفعت العلم العراقي فوق المبنى الحكومي للقضاء".

وكان قائمقام الرطبة عماد الدليمي أعلن أن الوحدات الامنية العراقية دخلت شارع الزيتون وحي الميثاق ومقر قائممقامية قضاء الرطبة صباح اليوم هذا وكانت تضاربت الانباء عن ان التنظيم سيطر اليوم على نصف المدينة بعد أن كانوا يسيطرون على ثلثها.

