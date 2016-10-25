الموصل.. داعش يحشد مقاتلين من الرقة ويستنجد بالأشبال

مع دخول معركة الموصل التي انطلقت الاثنين الماضي أسبوعها الثاني، تمكنت القوات العراقية المشتركة من استعادة السيطرة على أكثر من 80 قرية وبلدة كانت في قبضة داعش. كما اصبحت قواتُ البيشمركة على بعد نحو خمسة كيلومترات من مركز المدينة .

في المقابل حذرت مصادر رسمية فرنسية وأميركية الاثنين من استقدام داعش لمئات المقاتلين من الرقة، في حين أفادت مصادر عراقية أن التنظيم بدأ يعد "اشبال الخلافة" لتتنفيذ عمليات انتحارية.

وكان داعش وسع نطاق هجماته المضادة ضد القوات المشتركة لتخفيف الضغط على مقاتليه في الموصل عبر شن سلسلة من الهجمات المضادة على أهداف بعيدةٍفي أجزاء مختلفة من البلاد، من بينها كركوك المدينة الرئيسية المنتجة للنفط في شمال العراق، وبلدة الرطبة التي تتحكم في الطريق من بغداد إلى الأردن وسوري، بالإضافة إلى سنجار وهي منطقة غربي الموصل تسكنها الأقلية الايزيدية.

في المقابل، أعلنت قيادة عمليات الأنبار الاثنين أن القوات الأمنية استعادت حيي الانتصار والعسكري في قضاء الرطبة غربي الرمادي بمحافظة الأنبار وأن التقدم مستمر لتطهير القضاء بالكامل.

وجاء إعلان قيادة عمليات الأنبار وسط تضارب الأنباء حول من يمسك زمام الأمور في قضاء الرطبة جنوب غرب محافظة الأنبار. وقد أكد قائمقام الربط عماد الدليمي أن القوات الأمنية تسيطر على المنطقة ولم يتبق سوى بعض الجيوب لتنظيم داعش في حي الزيتونة، بينما افاد شهود عيان من الرطبة أن تنظيم داعش يسيطر بشكل شبه كامل على القضاء.

مقاتلين من الرقة

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الاثنين أن داعش بدأ الدفع بمقاتلين من خارج مدينة الموصل، شمالي العراق، للدفاع عنها. وأوضح متحدث البنتاغون النقيب جيف ديفيس، أنهم رصدوا طواقم دعم وقادة لداعش ينتلقون دون سلاح لإعادة نشرهم داخل الموصل، ولم يذكر المتحدث من أي مكان يستقدم "داعش" عناصره، غير أن الأرجح أنه من الجانب السوري، في ظل الحصار المفروض من كل الجهات، باستثناء الجهة الغربية مع سوريا.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت عن مصادر مقربة من وزارة الدفاع الفرنسية أن مئاتَالمتطرفين من داعش، وصلوا من الرقة في سوريا إلى مدينة الموصل.

كما كشف مصدر محلي في محافظة نينوى الاثنين أن تنظيم "داعش" قام بتفخيخ الجسور والطرقات الرئيسة في الساحل الأيسر من مدينة الموصل، فيما أكد أن غالبية مسلحي التنظيم انسحبوا الى الساحل الأيمن مع اقتراب القوات العراقية.

وأشار المصدر في تصريح لـ"السومرية نيوز" إلى أن التنظيم سحب غالبية مسلحيه الى الساحل الأيمن الذي يتحصن فيه لمعركته النهائية، موضحا أنه وضع ثلاثة خطوط صد وفخخ عددا من السيارات التي سرقها من الأهالي بالإضافة الى الاعتماد على ما يسمى أشبالَ الخلافة في تفجيرات انتحارية".



