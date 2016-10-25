حذر بمعركة الموصل وتقدم بالرطبة في الأنبار

أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي تحرير جميع العائلات التي كانت محتجزة لدى داعش في أحياء مناطق الرطبة، وقتل أكثر من 60 من عناصر التنظيم.

وأعلن محافظ الأنبار، صهيب الراوي، عن استعادة قضاء الرطبة بالكامل من تنظيم داعش، وقال الراوي في بيان إن "القوات الأمنية رفعت العلم العراقي فوق المبنى الحكومي للقضاء".

وكان قائمقام الرطبة عماد الدليمي أعلن أن الوحدات الأمنية العراقية دخلت شارع الزيتون وحي الميثاق ومقر قائممقامية قضاء الرطبة صباح اليوم هذا وكانت تضاربت الأنباء عن أن تنظيم داعش سيطر اليوم على نصف المدينة بعد أن كانوا يسيطرون على ثلثها.

وتستمر المعارك بين القوات المشتركة وتنظيم داعش لليوم الثامن على التوالي في محيط الموصل، إذ تحكم قوات البيشمركة الحصار بناحية بعشيقة واستعادت قرية بطنايا التابعة لناحية القوش واستعادت أيضا قرية "خورسآباد" في منطقة نواران شمال شرق الموصل، وبعد محاصرتها لأيام عدة محور الجيش للفرقة 16 مازالت القوات تتقدم في ناحية تلكيف التي تبعد عن شمال الموصل بنحو 4 كلم.