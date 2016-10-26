التحالف: بدأنا عزل مدينة الرقة تمهيداً لتحريرها

أعلن وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر بدء الإجراءات لعزل مدينة الرقة معقل تنظيم "داعش " بسوريا، كارتر وفي ختام اجتماع في باريس ضم 13 وزير دفاع من التحالف الدولي قال إنه من المتوقع تتداخل عمليتي تحرير الموصل العراقية والرقة السورية.

وحذر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في اجتماع وزراء التحالف الدولي من ما بعد الموصل، قائلا بان استعادة الموصل ليست هدفا بحد ذاته وعلينا منذ الآن استباق تبعات سقوط الموصل وهروب فلول داعش الى مدينة الرقة وما بعدها.

وأضاف الرئيس الفرنسي " يجب ان نكون حذرين جدا من عودة مقاتلي داعش الموجودين اليوم في الموصل والرقة ويجب ان نكون مستعدين للقبض عليهم في حال عودتهم الينا حتى لاينفذوا ارهابهم من جديد".

وشدد وزراء دفاع التحالف الدولي على حماية المدنيين الذين يتخذ منهم داعش دروعا بشرية، وتحدثوا عن مخاوف من ان يندس عناصره بينهم خلال رحلة نزوحهم الجماعي، وطالبوا باشراك جميع المكونات الاثنية والدينية في الموصل برسم مستقبل مدينتهم السياسي لما بعد داعش.



وقال وزير الدفاع الفرنسي "جون ايف لودريان": " صحيح الخطوة القادمة ستكون مدينة الرقة ولكن معركة الموصل والعمليات العسكرية الجارية الان ستسير حسب المخطط لها ونحن اتفقنا على ادارتها بعد هزيمة داعش ".

كما تم الاتفاق بين دول التحالف على توسيع الحرب على داعش ليشمل مدينة الرقة دون ان تتأثر خطة عمليات التحالف والجيش على سير العمليات العسكرية في الموصل.

غياب تركيا عن هذا الاجتماع برره الوزيران الفرنسي والامريكي بانهما سيلتقيان وزير الدفاع التركي في بروكسل ويبحثان معه المشاركة التركية ضد داعش في الموصل والرقة.

