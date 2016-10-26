العراق.. لا سقف زمنياً للعمليات العسكرية في الموصل

أكد العميد سعد معن الناطق باسم الداخلية العراقية إنه لايمكن ان يحدد سقف زمني لحسم معركة الموصل، ولكن تقدم القوات المشتركة من كل المحاور يسير بسرعة كبيرة يفوق التوقيتات التى اعتمدتها الخطة العسكرية.

وتحدث مراسل الحدث عن تقدم قوات البيشمركة في بعشيقة و استعادة قريتين استراتيجيتين من قبضة التنظيم بالاضافة الى تقدم الشرطة الاتحادية في المحور الجنوبي واقترابها من محيط مدينة الموصل ...

وتتواصل العمليات العسكرية على تخوم مدينة الموصل معقل تنظيم داعش الآخير في العراق فيما استعادت قوات البيشمكرة قريتين استراتيجيتين تابعتين لبعشيقة شمال المدينة بالتزامن مع تقدم قوات الشرطة الاتحادية في المحور الجنوبي و باتت على بعد 15 كلم عن محيط المدينة.

وبدأ تقدم القوات العراقية من قاعدة القيارة الامر الذي سمح باستعادة عشرات القرى جنوب الموصل مع احراز تقدم ملحوظ نحو الشمال عبر وادي نهر دجلة.

