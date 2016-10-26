ترحيل قسري لنازحين عرب من كركوك يهدد بكارثة إنسانية

حذر المرصد العراقي لحقوق الإنسان من عمليات الترحيل القسري لعرب كركوك والنازحين إليها من قبل السلطات المحلية في المحافظة، حيث بدأت هذه العملية مباشرة بعد تعرض المدينة إلى هجوم من تنظيم داعش الجمعة الماضية وقامت قوات كردية يُرجح أنها قوات الاسايش بتبليغ الأهالي النازحين في النواحي والقرى بمغادرة المحافظة خلال بضعة أيام.

وعبر المرصد العراقي لحقوق الإنسان عن استغرابه من نفي السلطات المحلية لكركوك بالرغم من توثيق عمليات الترحيل القسري بالصور والشواهد الحية.

أما رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك برهان مزهر العاصي قال إن "جهات مجهولة تطالب بترحيل النازحين من مناطق غرب المحافظة وشرقها، رغم إصدار محافظ كركوك، أمرا بعدم التعرض للنازحين".