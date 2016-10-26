تركيا تهدد بالتحرك إذا شكل "الحشد" خطرا على أمنها

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستتخذ تدابير أمنية في حال شكلت ميليشيات الحشد الشعبي، التي توجهت إلى مدينة تلعفر خطرًا على أمن بلاده، تشاوش أوغلو أبدى تصميم أنقرة على حماية حقوق التركمان الذين وصفهم بالأشقاء.

في هذا الوقت أكدت قيادة العمليات المشتركة مشاركة مليشيات الحشد الشعبي في معركة الموصل وان انطلاق عملياتها ستكون خلال الايام المقبلة.

وقال المتحدث بإسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول إن "الأيام المقبلة ستشهد انطلاق محور مهم وهو محور مليشيات الحشد الشعبي"، مشيراً الى أن "هذا المحور سيكون له كلمة في عملية مساندة القوات المسلحة وايضاً بمعركة الموصل".

