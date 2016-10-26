جهاز مكافحة الإرهاب: مستعدون للمرحلة الثانية في الموصل

قال الناطق الإعلامي لجهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان الأربعاء، إن الجهاز يستعد بالتنسيق مع المحاور الأخرى للتقدم باتجاه أهداف أخرى ضمن المرحلة الثانية لمعركة الموصل، مؤكدا أن العمليات تسير وفق المخطط لها.

وقال النعمان في مقابلة سابقة مع الحدث إن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من تحقيق تقدم خلال اليومين الماضيين باتجاه برطلة إلى جانب نجاحهم في تطهير عدد من القرى الاستراتيجية وصولا إلى منطقة بازوايا وكوبجلي أولى الوحدات الإدارية التابعة إلى الموصل.

وبين إنهم تمكنوا من إجلاء 198 عائلة كانت ترزح تحت تنظيم داعش إلى جانب إنقاذ حياة طفلين أصيبا بنيران داعش.

من جانبها أعلنت قيادة عمليات نينوى أنها تقدمت باتجاه ناحية حمام العليل، مشيرة إلى أنها على بعد 10 كيلومترات عن مركز الناحية.

من جهة ثانية، أوضح قائد الشرطة الاتحادية أنه تم إنجاز مسك المناطق التي تمت استعادتها وتدعيم خطوط الصد استعدادا لاقتحام حمام العليل.

وقال الفريق الركن رائد شاكر إن هناك حركة نزوج جماعي للعوائل من ناحية الشورة باتجاه بالقطاعات العسكرية.





