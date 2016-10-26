داعش يحاول فتح جبهات جديدة لتحويل الانتباه عن الموصل

قال العميد سعد معن الناطق باسم الداخلية العراقية إن داعش يحاول تحويل الانتباه عن هزيمته في محيط الموصل بالهجوم على مناطق اخرى في العراق.

و فيما تواصل قوات التحالف الدولي غاراتها على مواقع التنظيم في الموصل لجأ داعش الى تنفيذ عشرات العمليات الانتحارية بسيارات مفخخة استهدفت قوات الأمن كما شن هجمات في أماكن مختلفة في العراق ابرزها في كركوك والرطبة ...

احتدام المعارك دفع أكثر من 7500 شخص الى الفرار الى محيط الموصل كما عبر نحو الف مدني الحدود إلى سوريا بحسب المفوضية العليا للاجئين.

و تواصل العائلات نزوحها باتجاه شرق الموصل الى مخيم الخازر الذي يأوي آلاف الخيام التي تم تجهيزها لايواء النازحين من المعركة

من جانبه توجه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الى ناحية القيارة نقطة الانطلاق الرئيسية للقوات العراقية في الهجوم على الموصل لبحث اخر التطورات الميدانية مع القادة العسكريين والميدانيين وبحث ملف اغاثة النازحين.

