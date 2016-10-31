العراق.. مزيد من المراكز لإيواء نازحي الموصل

تتسارع خطى الحكومة العراقية بالتنسيق مع المنظمات الأممية لتفادي أكبر كارثة إنسانية متوقعة، في حال نزوح نحو مليون ونصف المليون مدني من الموصل.

لهذا وضعت الحكومة خطة إنسانية انطلقت مع بدء معركة تحرير الموصل من داعش في 17 أكتوبر، وتشمل انشاء مراكز إيواء في محيط الموصل. فوزارة الدفاع العراقية إضافة إلى ٩ وزارات أخرى، تسعى لتفادي كارثة إنسانية في ظل نزوح متوقع لأكثر من مليون مدني.

وفي هذا السياق، قال الفريق الركن باسم الطائي، مدير غرفة عمليات دعم النازحين ، الأحد إن الخطة الانسانية المرافقة لتحرير الموصل تشمل انشاء سبع مراكز إيواء، مهمتها استقبال النازحين بعد التدقيق في هوياتهم خوفا ً من تسلل عناصر داعش بينهم.

وأبرز هذه المراكز ستقام في:

الكوير شرق الموصل

منطقة الحاصودة شرق الموصل

ومناطق أخرى قريبة ستحدّد لاحقاً.

أما عن مخيمات النزوح فقال الطائي إن هناك مخيمات ثابتة كمخيم الخازر شرق الموصل ومخيم القيارة في جنوبها، كما أن هناك مخيمات للحالات الطارئة موزعة أيضا ً على محيط الموصل

