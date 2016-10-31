شاهد مراسلة الحدث على جبهة الموصل

من على الجبهات في الموصل، وثقت مراسلة الحدث الأحد آخر تطورات معركة استعادة الموصل. وقد وصلت كاميرا الحدث إلى آخر نقطة يمكن للبيشمركة الوصول إليها وفق الاتفاقات المعقودة مع بغداد.

فهذه النقطة الواقعة في محور نوران، لا تبعد سوى خمسة كيلومترات عن مدينة الموصل.

وقد بات دور البيشمركة الآن الحفاظ على المناطق التي تمت استعادتها حتى هذا الساتر.

أما مسؤولية الجيش العراقي افستعادة المناطق الواقعة بعد هذه النقطة. لكن حركة الجيش لا تسير بنفس السرعة بحسب المتابعين وسط هدوء يخيم على الجبهات في الآونة الأخيرة.

في المقابل تقع مواقع داعش خلف تلك السواتر. ويقوم التنظيم بالقصف من بعيد ويبدو أن معنويات عناصره منهارة، بحسب ما يفيد بعض مقاتلي البيشمركة.

وبين الحين والآخر، تقع مناوشات ويقصف داعش بقذائف الهاون.

وقد انسحب فريق الحدث سريعاً بعد تلقيه معلومات استخباراتية عن نيةِ داعش قصف هذه النقطة.

