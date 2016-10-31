ميليشيات الحشد: واشنطن تعرقل سير العمليات في نينوى

اتهم جواد الطليباوي، المتحدث باسم مليشيات عصائب أهل الحق إحدى تشكيلات الحشد الشعبي، القوات الأمريكية بمحاولة عرقلة سير العمليات العسكرية في المحور الغربي في عمليات استعادة نينوى. وأوضح الطليباوي الأحد أن ذلك يتم من خلال بث ترددات خاصة للتشويش على منظومة الاتصالات الخاصة بهم.

يأتي هذا في وقتواصلت ميليشيات الحشد الشعبي ليومها الثاني عمليتها العسكرية جنوب غربي الموصل للسيطرة على قضاء تلعفر الاستراتيجي جنوب غرب الموصل، على الرغم من الرفض المحلي والدولي الكبير لمشاركت المليشيات في عمليات استعادة الموصل.

يذكر أن لمنطقة تلعفر أهمية استراتيجة كبيرة، فهي تبعد عشرات الكيلومترات عن سوريا وتركيا وإقليم كردستان.

والهدف العسكري الذي تسعى وراءه المليشيات هو عدم السماح لعناصر تنظيم داعش الهرب باتجاه سوريا. كما أن السيطرة على تلعفر سيسهل انتقال المليشيات من العراق إلى سوريا. وقد أكد المتحدث باسم الحشد في تصريحات سابقة أن الخطوة القادمة ستكون لمساندة نظام الأسد.

كما أنه من الأهداف الذي تسعى وراءها المليشيات هو أن يكون لها دور في رسم المستقبل السياسي للموصل.

معارضة من الأكراد

في المقابل، تشهد العملية العسكرية التي يخوضها الحشد معارضة كبيرة من الكرد والعرب السنة بالإضافة إلى الرفض الدولي الكبير، حيث أكد الجانب الكردي أن قزته جاهزة لصد أي خروقات سيرتكبها عناصر المليشيات في تلعفر.

ويفضل التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن عدم مشاركة الحشد في العمليات العسكرية الحالية بسبب سجلها الطويل في الانتهاكات.

