هكذا نفذ داعش "انقضاضه" على كركوك

كشف مجلس أمن إقليم كردستان مساء الأحد تفاصيل هجوم داعش على كركوكالذي نفذ في 21 أكتوبر. وقال إن 200 مسلح من تنظيم "داعش" انتقلوا من الحويجة إلى بشير، ومنها انتقلوا سيراً على الأقدام إلى قرب قرية "العبادات"، ومن ثم تم نقلهم بسيارتي حمل قرب "شركة طارق" جنوب كركوك لتنفيذ هجمات قبل حوالي عشرة أيام.



فيما أكد أن عددا من المشاركين بالهجوم تم اعتقالهم من قبل القوات الأمنية، وأن الهجوم الذي شنه الإرهابيون والخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش على كركوك قد فشل.

إلى ذلك، أشار المجلس إلى أن الإرهابيين بدأوا هجومهم في عدد من أحياء المدينة وأحد المقرات الإدارية والأمنية والسياسية، لافتاً إلى أن الأجهزة التابعة لمجلس امن إقليم كردستان قامت فور حصول المواجهات بعملياتها الاستخبارية الميدانية وتمكنت من إلقاء القبض على الخلايا النائمة التي ساهمت في العملية.

وتابع البيان أن المعتقلين اعترفوا بمشاركتهم وأدوارهم في العملية، موضحاً أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع عدد آخر من المعتقلين.

