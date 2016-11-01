الموصل.. داعش يحصن الشوارع بالحواجز الأسمنتية والدعامات

أفادت مصادر أمنية في محافظة نينوى أن تنظيم داعش باشر بإنشاء خطوط دفاعية له عند مداخل مدينة الموصل وداخل الأحياء السكنية بعد انهيار خطوطه خارج المدينة.

وذكرت المصادر نقلا عن شهود عيان في الموصل ان داعش بدأ بتأمين خطوط دفاعية بوضع حواجز أسمنتية ودعامات بطول ثلاثة امتار على الشارع العام لحي القدس شرق المدينة لإيقاف تقدم جهاز مكافحة الإرهاب ضمن المحور الشرقي للمدينة.

كما شرع بصب النفط ومادة الكبريت ومواد أخرى عليها تساعد على انبعاث غازات سامة عند احتراقها، ليزيد من صعوبة تقدم القوات الأمنية ويحمي عناصره من القصف الجوي.

